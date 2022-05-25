25 Мая 2022 22:30

Реки очищают от мусора в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана на водных объектах столицы проводятся ежегодные работы по обеспечению санитарной очистки водной глади и очистке акватории водоемов и прибрежной территории от растительности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

По обеспечению санитарной очистки водной глади проводятся следующие виды работ: расчистка русел рек, очистка прибрежной территории водоемов от мусора/ТБО, погрузка и перевозка мусора/ТБО, очистка урн от мусора (30 урн на реке Есиль, первая береговая линия до благоустройства).

Также по очистке акватории и прибрежной территории водоемов от растительности проводятся следующие виды работ: удаление растительно-корневого покрова по руслу водоемов, скашивание травы и камыша при средней ширине полосы два метра, покос травы и камыша вручную, срезка камышовой растительности на склонах рек, сгребание скошенной травы и камыша, погрузка, перевозка травы и камыша, очистка и мойка ступеней и склонов, бетонных плит, смотровых выступов на набережной реки Есиль от проспекта Сарыарка до моста по улице Бараева.

Работы проводятся в штатном режиме, в соответствии с утвержденным план-графиком.

Работы проводятся на следующих водоемах:

река Есиль - от объездной трассы в районе ж.м. «Коктал-1» до объездной трассы аэропорта;

ручей Акбулак - от железнодорожных путей до места примыкания к реке Есиль;

ручей Сарыбулак - от железнодорожных путей до места примыкания к реке Есиль.

Основную массу отходов, извлекаемых из указанных водоемов составляют крупногабаритные отходы, такие как шины, фрагменты мебели и другое.