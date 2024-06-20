РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:20, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Река Жайык почти на 1 метр превышает критическую отметку в атырауском селе Махамбет

    река Жайык
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области обновил сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    Оперативная сводка по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 часов 20 июня по сравнению с 18 июня 08:00:

    • с. Индербор -9 см, уровень воды -787 см, критический уровень - 845 см.
    • с. Махамбет -8 см, уровень воды - 943 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау -2 см, уровень воды, 578 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап -2 cм, уровень воды - 414 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала -2 см , уровень воды - 371 см, критический уровень - 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область Атырау Река Жайык Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!