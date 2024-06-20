Река Жайык почти на 1 метр превышает критическую отметку в атырауском селе Махамбет

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области обновил сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

Оперативная сводка по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 часов 20 июня по сравнению с 18 июня 08:00: