08:20, 20 Июнь 2024 | GMT +6
Река Жайык почти на 1 метр превышает критическую отметку в атырауском селе Махамбет
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области обновил сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области, передает агентство Kazinform.
Оперативная сводка по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 часов 20 июня по сравнению с 18 июня 08:00:
- с. Индербор -9 см, уровень воды -787 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет -8 см, уровень воды - 943 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау -2 см, уровень воды, 578 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап -2 cм, уровень воды - 414 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала -2 см , уровень воды - 371 см, критический уровень - 450 см.