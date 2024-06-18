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    09:00, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Река Жайык медленно, но стабильно отступает от критической отметки

    Атырау
    Фото: акимат Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 18 июня по сравнению с 08:00 17 июня представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    с. Индербор - 9 см, уровень воды - 808 см, критический уровень - 845 см.

    с. Махамбет - 4 см, уровень воды - 957 см, критический уровень - 850 см.

    г. Атырау - 1 см, уровень воды, 581 см, критический уровень - 550 см.

    с. Жанаталап - 1 cм, уровень воды - 417 см, критический уровень - 500 см. 

    с. Еркинкала - 1 см , уровень воды - 374 см, критический уровень - 450 см.

    Теги:
    Атырауская область Река Жайык Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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