09:00, 18 Июнь 2024 | GMT +6
Река Жайык медленно, но стабильно отступает от критической отметки
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 18 июня по сравнению с 08:00 17 июня представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
с. Индербор - 9 см, уровень воды - 808 см, критический уровень - 845 см.
с. Махамбет - 4 см, уровень воды - 957 см, критический уровень - 850 см.
г. Атырау - 1 см, уровень воды, 581 см, критический уровень - 550 см.
с. Жанаталап - 1 cм, уровень воды - 417 см, критический уровень - 500 см.
с. Еркинкала - 1 см , уровень воды - 374 см, критический уровень - 450 см.