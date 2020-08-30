Река Урал мелеет в ЗКО из-за изменений климата

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области из-за изменений климата мелеет река Урал. К такому выводу пришли специалисты Комитета водных ресурсов, посетившие ЗКО с рабочей командировкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пик маловодья, по их мнению, река уже прошла в 2019 году - тогда в Урал поступило 3,5 млрд кубических метров воды. За 7 месяцев 2020 года прошлогодний объем воды уже получен с верховьев реки, и в течение 5 месяцев до конца года из РФ в Уральске ожидают сброс еще 700-800 млн. кубометров. Согласно прогнозам ученых, маловодный цикл будет продолжаться на Урале до 2023 года.

В августе этого года в ЗКО по поручению министра экологии, геологии и природных ресурсов побывала рабочая группа в составе представителей Комитета водных ресурсов, ЗКФ «Казводхоз» и других уполномоченных органов. Специалисты провели инспекцию системы каскадных водохранилищ УКООС, а также изучили состояние Урала и малых рек области. Они пришли к выводу, что система УКООС нуждается в капитальном ремонте. По ситуации с катастрофическим обмелением Урала руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Галидулла Азидуллин пояснил, что этот процесс связан с циклическими изменениями климата.

«В ходе инспекции мы осмотрели четыре водохранилища и магистральные каналы, а также реки Большой и Малый Узени. Урало-Кушумская обводнительно-оросительная система (УКООС) построена в 70-х годах прошлого века, и за все время эксплуатации там не проводили ни разу капитального ремонта гидротехнических сооружений, только мелкие и поточные работы, - рассказал Галидулла Азидуллин. - Система находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, требуется замена некоторых гидроузловых конструкций, а также механическая расчистка русла каналов. Будут разработаны соответствующие ПСД и план реконструкции, и в будущем проведен капитальный ремонт данного ГТС».

Относительно снижения уровня в реке Урал глава Жайык-Каспийской бассейновой инспекции пояснил, что маловодье связано с ухудшением климата и продолжается с 2006 года. Если среднемноголетний объем воды в Урале составлял 9,46 млрд кубометров в год, то с 2006 года этот объем сократился до 5,7 млрд кубометров.

«2019 год мы считаем пиком маловодья, потому что за 12 месяцев поступило всего 3,5 млрд. кубометров воды. Но это климатический цикл. Согласно прогнозам ученых, маловодный цикл будет продолжаться до 2023 года. Но уже сейчас мы видим, что объем воды в реке стал увеличиваться. За 7 месяцев этого года мы получили из России прошлогодний объем в 3,5 млрд кубометров, и до конца года ожидаем еще порядка 700-800 млн. кубометров», – заявил Галидулла Азидуллин.

В то же время он отметил, что в 2020 году система УКООС получила воды в четыре раза меньше, чем положено. Он также пояснил, что были проведены переговоры с российской стороной, и на сегодняшний день увеличен сброс воды с Ириклинского водохранилища в 3 раза – с 15кбм/сек до 45 кбм/сек. В таком объеме вода будет подаваться до конца августа, после чего подача будет уменьшена до 30 кбм/сек.

Азидуллин подчеркнул, что неверно обвинять отсутствие воды в Урале лишь наличием Ириклинского водохранилища, которое, якобы, забирает всю воду с верховьев Урала себе. 80% стока воды в Урал приходит во время половодья, и в меженный период все реки переходят на дождевой и грунтовый тип питания. Но, в связи с тем, что нет дождей ни в верховьях рек, ни в ЗКО, уровень воды критически падает. Он рассказал, что в 2019 году было проведено очередное заседание межправительственной Казахстанско-Российской комиссии, где была достигнута договоренность по разработке совместной программы по сохранению реки Урал от исчезновения. В рамках этой программы были запланированы исследовательские работы, но из-за пандемии они были приостановлены.

Руководитель ЖКБИ сказал, что влияние хозяйственной деятельности человека на реку снижено и не влияет на процесс обмеления. По его данным, забор воды с реки Урал по сравнению с 1990 годами значительно снизился: если раньше он составлял почти 2 миллиарда кубометров, то на сегодняшний день по результатам 2019 года и 6-ти месяцев 2020 года объем забора уменьшился до 600 миллионов кубометров. Он напомнил, что на территории водоохраной полосы запрещена любая хозяйственная деятельность, тогда как на территории водоохраной зоны определенные виды деятельности разрешены с условием получения положительного заключения экспертов.

В свою очередь руководитель управления природных ресурсов и управления природопользования ЗКО Ринат Шауенов отметил, что проблема маловодности региона есть, но в этом году Урал поднялся на 5 см. Он также отметил, что Ирикла не играет важную роль в становлении формирования стока Урала, объемы воды из нее в общем стоке Урала составляют всего 15%. 55% объема уральной воды - сток из реки Сакмара, оставшийся поток формируют мелкие реки на территории РФ и Казахстана, остальной ряд рек РФ формируют другую часть. Тот объем воды, что поступает сейчас, – 45 кбм/сек, достаточен, по мнению Шауенова, на данный момент, чтобы уровень воды в реке не упал. О наполнении реки за счет водосброса с Ириклинского водохранилища речи вообще не ведется.