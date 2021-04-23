Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Река Есиль вышла в пойму у Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Апреля 2021, 11:57
Река Есиль вышла в пойму у Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области река Есиль продолжает подниматься, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», уровень воды растет в Кызылжарском районе. У села Новоникольское за сутки – плюс 45 см, у села Долматово – 69 см. В Петропавловске за сутки уровень воды возрос на 31 см. Местами фиксируется выход в пойму.

В Есильском районе, у села Покровки, наблюдается пик половодья. Максимальный зафиксированный уровень - 1049 см.

На Петропавловском водохранилище за сутки уровень вырос на 29 см и составляет 799 см. В Сергеевском водохранилище, напротив, вода уходит. За сутки – минус 12 см. Перелив через гребень плотины составляет 71 см.

На гидропосту озера Большой Тарангул в селе Корнеевке продолжается подъём уровня воды. За сутки – плюс 1 см, до 369 см. Отмечаются закраины.

На малых реках области Иманбурлык, Акканбурлык, Бабыкбурлык, Камысакты, Шарык, Муккыр, Шагалалы продолжается устойчивый спад уровня воды.


Северо-Казахстанская область   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области