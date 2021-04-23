Река Есиль вышла в пойму у Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области река Есиль продолжает подниматься, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», уровень воды растет в Кызылжарском районе. У села Новоникольское за сутки – плюс 45 см, у села Долматово – 69 см. В Петропавловске за сутки уровень воды возрос на 31 см. Местами фиксируется выход в пойму.

В Есильском районе, у села Покровки, наблюдается пик половодья. Максимальный зафиксированный уровень - 1049 см.

На Петропавловском водохранилище за сутки уровень вырос на 29 см и составляет 799 см. В Сергеевском водохранилище, напротив, вода уходит. За сутки – минус 12 см. Перелив через гребень плотины составляет 71 см.

На гидропосту озера Большой Тарангул в селе Корнеевке продолжается подъём уровня воды. За сутки – плюс 1 см, до 369 см. Отмечаются закраины.

На малых реках области Иманбурлык, Акканбурлык, Бабыкбурлык, Камысакты, Шарык, Муккыр, Шагалалы продолжается устойчивый спад уровня воды.