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Река Есиль выходит в пойму в Северном Казахстане

Автор:  
Олеся Жуковень
13 Апреля 2020, 13:03
Река Есиль выходит в пойму в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики рассказали о гидрологической обстановке в регионе на утро 13 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Сергеевском водохранилище наблюдается спад уровня воды. За последние сутки – на 19 см. Перелив через гребень плотины – 162 см. На Петропавловском водохранилище, напротив - подъем уровня воды.

«В Петропавловске уровень воды приближается к критической отметке. На 8 часов утра фактический уровень составил 827 см – 88% от критической отметки. При уровне 940 см вода выйдет в пойму и на участок автодороги международного значения «Челябинск-Новосибирск», - сообщили в филиале РГП «Казгидромет».

Выход в пойму наблюдается у села Покровки Есильского района. Уровень воды здесь повысился на 88 см и достиг 1060 см. Река выходит в пойму уже при отметке в 950 см.

Поднимается главная водная артерия и возле села Новоникольское Кызылжарского района. В предыдущие годы там затопленным оказывался понтонный мост. В прошлом году возле населенного пункта построили новый мост.


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