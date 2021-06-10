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    21:00, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Река Есиль готова к движению судов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На реке Есиль начались работы по очистке дна от иловых и донных отложений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Работа производится «Управлением охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» совместно с Предприятием «ЖасНур».

    Очистка дна и фарватера реки Есиль необходима для движения теплоходов столицы. Ежегодно во время весеннего половодья донные отложения аккумулируются на дне реки и могут препятствовать движению маломерных судов, для которых необходима глубина воды не менее 1,5 м.

    На производственных участках в настоящее время имеются специально отведенные земельные участки для дислокации спецтехники и откачки иловой примеси из реки. После осадки и осушки иловые отложения вывозятся на специально отведенный гидроотвал. Работы по очистке дна выполняются с помощью специализированной техники «Землесосный снаряд». На сегодняшний день со дна поднято 12800 м3 донных отложений.

    Для определения проблемных участков регулярно замеряется глубина воды. По результатам замеров особо заиленные участки наблюдаются в районе ж/м Тельмана, где соединяются правый и левый витки «Зеленого острова», в этих местах глубина реки варьируется от 40 см. Скопления иловых и донных отложений также наблюдаются в конце судоходного участка после моста «Тулпар» по пр. Сарыарка.

    Река Есиль является главной артерией города, где имеются судоходные прогулочные участки, которые требуют ежегодного обследования дна и содержания судоходного пути в оптимальном для движения судов состоянии. Очистка дна реки Есиль также важна как одна из составляющих мер по предотвращению течения паводковых вод в паводковый период.



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