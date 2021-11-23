Реинтеграцию граждан, возвращённых из зон вооружённых конфликтов, обсудили Казахстан и ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МИД Казахстана провели Диалог высокого уровня по вопросам уголовного преследования, реабилитации и реинтеграции граждан, возвращённых из зон вооружённых конфликтов на примере опыта Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Организаторами мероприятия выступили Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП), Казахстанское агентство международного развития «KazAID», офис Уполномоченного по правам человека РК и Министерство иностранных дел РК.

Дискуссия была приурочена к визиту заместителя Генерального секретаря ООН, Генерального директора отделения ООН в Вене и исполнительного директора УНП Гады Вали с целью изучения казахстанского опыта в реализации в партнёрстве с УНП программ по реабилитации и реинтеграции указанной категории лиц, а также обсуждения вызовов и новых задач, стоящих перед Казахстаном в этой сфере.

Диалог на высоком уровне также послужил площадкой для обмена информацией о ходе выполнения ряда резолюций Совета Безопасности ООН, включая Резолюцию 1373 (2001 года, о запрете любой финансовой помощи деятельности, связанной с терроризмом) и других ключевых документов ООН.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента и других государственных органов Республики Казахстан, иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин отметил, что противодействие угрозе со стороны иностранных боевиков-террористов (ИБТ) находилось в центре внимания Казахстана в ходе его непостоянного членства в СБ ООН в 2017–2018 годах. «Именно в эти годы была принята резолюция 2396 по вопросам ИБТ и с поддержкой международных партнёров был принят выдвинутый нашей страной Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма», – подчеркнул казахстанский дипломат.

Помощник Президента РК, автор книги «Операция Жусан»: кого и почему вернули из Сирии» Ерлан Карин в своём выступлении отметил: «Казахстан осуществил данную операцию, прежде всего, из гуманитарных соображений. Большинство возвращенных это дети. Именно их безопасность и здоровье ставились во главу угла при планировании операции «Жусан». Во-вторых, Казахстан решил вернуть своих граждан после того, как была разработана и апробирована программа по реабилитации. Поэтому к вопросу репатриации граждан Казахстан подошел комплексно и системно».

Г. Вали указала на значимый вклад нашей страны в реализацию гуманитарных операций по возвращению граждан из зон боевых действий, их последующей реабилитации и интеграции в общество.

По её словам, Казахстан принял ряд важных мер по предотвращению и противодействию насильственному экстремизму и терроризму, включая возвращение из зон вооружённых конфликтов детей и женщин, завербованных террористическими и насильственными экстремистскими группами, и их дальнейшую поддержку через программы реабилитации и реинтеграции.