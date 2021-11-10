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Регуляторами Казахстана подписаны правила валютного регулирования и информационного обмена в МФЦА

10 Ноября 2021 18:13
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Регуляторами Казахстана подписаны правила валютного регулирования и информационного обмена в МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) достигли соглашения по вопросам валютного регулирования и условий доступа участников МФЦА на финансовый рынок Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Председатель Национального Банка Казахстана Ерболат Досаев, председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова и Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов подписали соответствующий совместный документ.

«Правила валютного регулирования устанавливают условия и процедуры проведения операций с иностранной валютой на территории МФЦА, вопросы оказания участниками МФЦА финансовых услуг и их доступа к финансовой инфраструктуре Казахстана», - говорится в сообщении Нацбанка.

Правила определяют перечень финансовых услуг, которые участники МФЦА смогут оказывать резидентам Казахстана, в том числе в банковской и страховой сферах, а также на рынке ценных бумаг. Акт вступает в силу с 1 декабря 2021 года.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #МФЦА - фин. центр "Астана"  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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