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Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом

13 Августа 2021 10:59
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Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом

ВАШИНГТОН. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило в четверг применение третьей, бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Об этом говорится на сайте ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Сегодня Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом», - говорится в тексте заявления.

«В стране началась еще одна волна пандемии коронавируса, и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в особой степени осознает, что для людей с ослабленным иммунитетом существует особенный риск того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме», - заявила исполняющая обязанности директора управления Джанет Вудкок.

Ранее о том, что применение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может потребоваться людям с ослабленным иммунитетом, говорил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.


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#США   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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