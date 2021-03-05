Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины "Спутник V"
«Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы «Спутника V« (»Гамковидвак«), вакцины от COVID-19, разработанной Национально-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи», - указано в заявлении.
В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. «Хотя EMA не может предсказать общие сроки, рассмотрение итоговой заявки (на регистрацию вакцины - прим. ТАСС) должно занять меньше времени, чем обычно, в связи с работой, которая будет проделана в ходе последовательной экспертизы», - отметили в агентстве.
Как отметил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной «Спутник V» с июня 2021 года. «Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию», - сказал он.
Ряд государств ЕС уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.