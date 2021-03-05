МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы вакцины «Спутник V». Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе регулятора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы «Спутника V« (»Гамковидвак«), вакцины от COVID-19, разработанной Национально-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи», - указано в заявлении.

В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. «Хотя EMA не может предсказать общие сроки, рассмотрение итоговой заявки (на регистрацию вакцины - прим. ТАСС) должно занять меньше времени, чем обычно, в связи с работой, которая будет проделана в ходе последовательной экспертизы», - отметили в агентстве.

Как отметил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной «Спутник V» с июня 2021 года. «Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию», - сказал он.

Ряд государств ЕС уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.