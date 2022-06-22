Регулярным автобусным сообщением намерены охватить 300 сел Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков заявил, что нехватку водителей должны решать компании-перевозчики, и посоветовал акимам проехать на общественном транспорте, чтобы увидеть всю сложность ситуации. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы оказываем перевозчикам все меры поддержки, - сказал Абылкаир Скаков в ходе аппаратного совещания, на котором обсудили вопросы развития пассажирских перевозок и итоги весенне-полевых работ. – Главное, чтобы было кому водить новые автобусы. Эту проблему можно было решить давно».

Глава региона потребовал повысить качество пассажирских перевозок.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Канат Кашкиров сообщил, что автобусный парк Павлодарской области пополнился 16 новыми автобусами, десять из которых уже доставили в Павлодар.

«В июле ожидается поставка еще 35 новых автобусов, - сказал он. – С августа по октябрь планируется пополнить подвижной состав области на 80 новых автобусов».

По итогам года планируется охватить регулярными автобусными сообщениями триста сел области. Абылкаир Скаков потребовал в самые сжатые сроки повысить качество пассажирских перевозок в регионе.

По словам акима города Павлодара, власти областного центра договорились с автобусным парком №1 о приобретении ста автобусов до конца года, из них сорок будут доставлены в Павлодар в ближайшее время.

А. Скаков отметил, что нехватку водителей должны решать компании-перевозчики, и посоветовал акимам проехать на общественном транспорте, чтобы своими глазами увидеть всю сложность ситуации.

«До пандемии в области в течение года перевозили около миллиона пассажиров, - сказал аким области. - С тех пор расходы увеличились, а роста качества перевозок мы не видим. На встречах с жителями я непременно спрошу про пассажирские перевозки. Сейчас это один из ключевых вопросов для населения».

На аппаратном совещании подвели и итоги весенне-полевых работ. В 2022 году посевная площадь сельхозкультур была увеличена на 89,9 тыс. гектаров больше прошлогоднего уровня. Для продовольственной безопасности увеличена площадь посевов картофеля, моркови, подсолнечника, гречихи, капусты и лука.

Абылкаир Скаков отметил, что в рамках выполнения поручения Главы государства растениеводов области обеспечили удешевленными горюче-смазочными материалами, выделили им льготные кредиты и субсидии на приобретение семян, удобрений, пестицидов и доставку воды к орошаемым участкам. В этом году весенне-полевые работы были начаты и завершены в оптимальные сроки. Аким области поручил взять на контроль посевы для защиты от вредителей и сорняков. Вместе с тем, он рекомендовал принять меры по своевременной обработке паров и заготовке кормов.



