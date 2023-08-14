РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:33, 14 Август 2023 | GMT +6

    Регулярные ярмарки вакансий по регионам будут проводиться на Tanda.enbek.kz

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале Tanda.enbek.kz реализована возможность проведения онлайн-ярмарок вакансий, которые будут регулярно проводиться региональными карьерными центрами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда РК.

    В ходе онлайн-ярмарок для работодателей предоставляется возможность найти подходящего кандидата на вакантное место в онлайн формате среди заинтересованных соискателей. В свою очередь человек, находящийся в поиске работы сможет не только направить свое резюме работодателю, но и обсудить вопросы с HR-специалистами через онлайн-чат, а также пройти собеседование через видеоинтервью.

    Для участия как работодателям, так и соискателям необходимо пройти регистрацию на портале Tanda.enbek.kz.

    Онлайн-ярмарки будут проходить во всех регионах Казахстана. Подробная информация и график их проведения можно найти на портале Tanda.enbek.kz.

    Напомним, ранее на Tanda.enbek.kz уже был проведен ряд онлайн-ярмарок как для различных сфер деятельности, так и для отдельных регионов, в которых суммарно приняли участие 110 работодателей и более 3 тыс соискателей.


    Теги:
    Другие государственные органы Минтруда РК Трудоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!