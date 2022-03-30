Регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае - ABDI

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае. Об этом сообщили в магазине канцелярских товаров ABDI, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно последней информации, компания «Сильвамо Корпорейшн Рус» предпринимает оперативные действия по подготовке и запуску в промышленное производство в апреле 2022 года новых видов высококачественной бумажной продукции. Прогнозируется, что регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае 2022 года. Возможность стабилизации и возврата цен на прежний уровень будет напрямую зависеть от состояния рынка офисной бумаги, активности спроса и достаточного предложения бумажной продукции», - прокомментировали в компании.

В ABDI добавили, что пул поставщиков канцелярской продукции в компании на данный момент остается прежним, продукция поставляется на регулярной основе.

«Дефицита/ограничения ассортимента по другим видам канцелярской продукции не ожидается, в частности компания ведет активную подготовку большого ассортимента канцелярской продукции для подготовки к школе «Back to school-2022».