Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае - ABDI

Автор:  
Арайлым Мұрат
30 Марта 2022, 14:13
Регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае - ABDI

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае. Об этом сообщили в магазине канцелярских товаров ABDI, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно последней информации, компания «Сильвамо Корпорейшн Рус» предпринимает оперативные действия по подготовке и запуску в промышленное производство в апреле 2022 года новых видов высококачественной бумажной продукции. Прогнозируется, что регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае 2022 года. Возможность стабилизации и возврата цен на прежний уровень будет напрямую зависеть от состояния рынка офисной бумаги, активности спроса и достаточного предложения бумажной продукции», - прокомментировали в компании.

В ABDI добавили, что пул поставщиков канцелярской продукции в компании на данный момент остается прежним, продукция поставляется на регулярной основе.

«Дефицита/ограничения ассортимента по другим видам канцелярской продукции не ожидается, в частности компания ведет активную подготовку большого ассортимента канцелярской продукции для подготовки к школе «Back to school-2022».


Промышленность   Экономика   Россия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау