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Регулярное посещение театров и музеев должно стать в обществе традицией – Алтай Кульгинов

20 Января 2023, 19:11
Регулярное посещение театров и музеев должно стать в обществе традицией – Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства культуры и спорта заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов поручил ведомству уделить особое внимание мерам поддержки объектов культуры и искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо ускорить работу по утверждению новой концепции культурной политики. Документ проложит путь к системному решению проблем в сфере культуры и повысит заинтересованность граждан к отечественной киноиндустрии, театрам, очагам культуры», - сказал Алтай Кульгинов.

По его словам, необходимо сделать традицией регулярное посещение театров, музеев, библиотек, выставок и других культурных мероприятий.

«Поэтому министерству совместно с акиматами нужно уделить особое внимание мерам поддержки объектов культуры и искусства. Театральное искусство играет особую роль в культурном развитии общества, духовном обогащении человека. Министерству необходимо создавать все условия по увеличению посещаемости театров нашими гражданами, особенно молодежи», - добавил заместитель Премьер-Министра.

Ранее Алтай Кульгинов поручил проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО.


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