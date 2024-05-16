Регулирующие качество продуктов законопроекты направили на рассмотрение Палаты Сената Парламента РК

Депутаты комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий на расширенном заседании обсудили законопроекты, направленные на развитие отечественного рынка органической продукции, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Законопроекты «О производстве и обороте органической продукции» и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции» направлены на улучшение законодательства в области органической продукции, стимулируя производителей к созданию таких товаров для развития внутреннего рынка и укрепления конкурентоспособности за рубежом. В законопроектах определены условия для перехода к органическому производству, установлены требования к производству, маркировке и обороту продукции, а также создана система учета и контроля.

Вместе с тем, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Законопроектом исключается ответственность за нарушение законодательства в области производства органической продукции в связи с исключением соответствующих функций контроля у местных исполнительных органов. Так, органы по подтверждению соответствия проводят инспекции производителей органической продукции в рамках гражданско-правовых отношений. Государственный контроль и надзор на стадии продажи органической продукции осуществляет уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По словам сенаторов, принятие законопроектов окажет положительное влияние на обеспечение продовольственной безопасности в стране, потребление качественной и экологически чистой продукции.

По итогам обсуждения членами комитета было принято решение направить законопректы на рассмотрение на заседании Палаты.