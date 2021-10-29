Регулируемые государством коммунальные услуги подорожали на 3% с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам девяти месяцев текущего года жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали относительно аналогичного периода прошлого года на 5,7%. При этом регулируемые государством коммунальные услуги выросли в цене лишь на 3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Для справки: в целом годовой уровень инфляции составил 7,8%.

Цены на услуги, касающиеся жилья, растут весьма неравномерно. К примеру, фактическая арендная плата за жильё подскочила сразу на 13,2% за год, плата за обслуживание и ремонт жилых помещений — на 7,9%. К сведению: цены на самом рынке жилья по итогам девяти месяцев 2021-го выросли на 10,8% за год для новых домов и сразу на 23% — для вторичного рынка.

Что касается услуг, оплачиваемых казахстанцами по ежемесячным квитанциям, здесь тоже наблюдаются ощутимые отличия. Так, например, если вывоз мусора подорожал сразу на 15,3% за год, то услуги домофонных компаний выросли в цене на 3,2%, стоимость горячей воды увеличилась всего на 1,4%, а центральное отопление и вовсе подешевело на 1,2%.

Несложно заметить, что наиболее сдержанно ведут себя цены в сегменте регулируемых государством услуг.

Поясним, о каких именно услугах речь, на примере рядовой квитанции, получаемой казахстанцами ежемесячно. Такие услуги, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), электроэнергия, газоснабжение и теплоснабжение (отопление) относятся к регулируемым услугам. В примере видно, что на них в зимний период пришлось 52,1% стоимости услуг, в летний — 29,5%.

Заметим: приведённая квитанция — лишь образец для расчётов. Однако в зависимости от местности (город/село), региона проживания и типа жилища квитанции казахстанцев будут, само собой, достаточно сильно отличаться. Так, не везде есть такие регулируемые государством услуги, как газоснабжение и водоотведение, и такие нерегулируемые услуги, как видеонаблюдение или лифт.

Однако в целом квитанции жителей страны объединяет одно: в них есть как регулируемые, так и нерегулируемые услуги, и в сфере регулируемых услуг права казахстанцев отдельно защищены законом.

Предоставление коммунальных услуг производится на основании индивидуального договора между услугодателем и потребителем. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Работу компаний-услугодателей, предоставляющих регулируемые услуги населению, контролирует Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ МНЭ РК), именно в эту инстанцию потребители могут обратиться в случае нарушения их прав.

Заметим: КРЕМ МНЭ РК регулирует соответствие нормативным требованиям до границы эксплуатационной ответственности, то есть на уровне подачи энерго- и водоснабжения, а также прочих регулируемых услуг до дома / жилого комплекса и т. д. За распределение внутри жилого объекта отвечает КСК/ОСИ.