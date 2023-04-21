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Регулировать доступ детей в Интернет через SIM-карты предлагают в Минпросвещения РК

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2023, 14:38
Регулировать доступ детей в Интернет через SIM-карты предлагают в Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ввести «детскую» SIM-карту для входа в Интернет под контролем родителей предложил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предлагаем ввести «детскую» SIM-карту, которая будет под контролем родителей. То есть, если через эту SIM-карту ребенок подключается к Интернету, то обязательно спрашивается разрешение у родителей. Вот эту систему мы предлагаем ввести. Это будет контроль над ребенком: в каких социальных сетях он сидит. Еще мы можем ограничить ребенка по времени. Бывает, что он ночью поздно сидит в Интернете, надо ограничивать экранное время. Мы как Министерство просвещения будем это предлагать», - сказал Едил Оспан, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также добавил, что этот вопрос пока обсуждается внутри министерства.

«Мы, предварительно изучив технические возможности, считаем это правильным, это уже становится очень актуальным. Нам надо добиться того, чтобы наши дети сидели на «белых» сайтах, которые безопасны для здоровья и психики. Нам надо сначала обсудить это с соответствующими госорганами, потом будем предлагать. Я думаю, что это должно быть нормой закона для всех», - подчеркнул Едил Оспан.


Образование   Интернет   Минпросвещения РК   Дети  
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