7 Июля 2022 17:29

Регулировать численность сайгаков силами Охотзоопрома предложили в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минэкологии предлагают регулировать численность сайгаков силами РГКП ПО «Охотзоопром». Об этом заявил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно научному заключению, регулирование численности сайгака, учитывая его биологические особенности, должно проводиться силами специализированной организации уполномоченного органа. Рога сайгака, полученные в результате регулирования численности, собранные в результате естественной смертности, конфискованные у браконьеров и на таможнях, необходимо сосредоточить в специализированной организации уполномоченного органа с обязательной их инвентаризацией и маркировкой», - сказал Нурлан Кылышбаев в ходе круглого стола «Управление численностью популяции сайгаков».

Он проинформировал, что до начала проведения регулирования численности Комитетом лесного хозяйства и животного мира планируется включить сайгаков в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.

«Мы предлагаем регулировать численность сайгаков силами уполномоченного органа – нашей специализированной организации «Охотзоопром», которая до сегодняшнего дня выполняла функции охраны данного вида животных. Это специалисты высококлассного уровня, которые знают и повадки, и пути миграции сайгаком. Мы предлагаем, чтобы это было под контролем не только представителей «Охотзоопрома», а также территориальных инспекций по охране животного мира, природоохранной полиции», - сказал Н. Кылышбаев журналистам.

Ранее сообщалось, что регулирование численности сайгаков могут провести с 15 сентября по 30 ноября. В ведомстве озвучили рекомендуемый объем изъятия сайгаков в Казахстане.