Регулировать бизнес-деятельность по-новому начнут в Казахстане с 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о проводимой работе в сфере совершенствования регуляторного механизма деятельности предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позвольте доложить о ходе реализации внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. На сегодняшний день рассмотрены все 44 сферы регулирования, в которых проанализированы 2 823 НПА, где выявлено 128 119 требований, из которых 10 108 или 8 % требований не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что с прошлого года регулирующими госорганами ведется активная работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов.

«Данную работу планируем завершить в период 1-2 квартала текущего года», - добавил министр.