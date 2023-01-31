Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Регулировать бизнес-деятельность по-новому начнут в Казахстане с 2023 года

31 Января 2023, 10:40
Регулировать бизнес-деятельность по-новому начнут в Казахстане с 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о проводимой работе в сфере совершенствования регуляторного механизма деятельности предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позвольте доложить о ходе реализации внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. На сегодняшний день рассмотрены все 44 сферы регулирования, в которых проанализированы 2 823 НПА, где выявлено 128 119 требований, из которых 10 108 или 8 % требований не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что с прошлого года регулирующими госорганами ведется активная работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов.

«Данную работу планируем завершить в период 1-2 квартала текущего года», - добавил министр.


Новости по теме
Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России
В Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета
Приступить к базовому проектированию АЭС намерены в РК
Теги:
Читайте также
Минторговли Казахстана переформатирует сотрудничество в Российской Федерации
Программа «Тариф в обмен на инвестиции» не приведет к росту стоимости электроэнергии - Болат Акчулаков
В Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета
Приступить к базовому проектированию АЭС намерены в РК
Минэнерго нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей - Роман Скляр
Дефицит электроэнергии в Казахстане достигает 1200 МВт в сутки - Правительство
Не допускать дефицита нефтепродуктов поручил Роман Скляр
Комплексный план по развитию перспективных проектов в недропользовании разработают в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
3 345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в этом году в Казахстане
4 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
5 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

Лента новостей