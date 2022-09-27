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Регулировать арендный рынок жилья в Казахстане сложно – Серик Жумангарин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Сентября 2022, 12:54
Регулировать арендный рынок жилья в Казахстане сложно – Серик Жумангарин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин поделился мнением о возможности регулирования арендного рынка жилья в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле рынок (жилья, прим. ред) – конкурентный и ажиотажный. Его можно конечно зарегулировать каким-то жестким ценовым регулированием, но потом это будет тяжело контролировать и мониторить. Мы же не будем ходить к каждому гражданину и говорить, какую цену ему поставить», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

По его словам, очень сложно регулировать конкурентный рынок.

«Можно зарегулировать рынок, где есть доминирующие структуры, где есть монополисты, чем мы и занимаемся. Но когда продавцов много, как их зарегулируешь? У меня пока стопроцентного понимания нет», – признался зампремьера.


Правительство РК   Жилье   Экономика   Общество   Минторговли  
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