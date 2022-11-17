Регулирование сигарет и бездымных продуктов должно быть разным - эксперт

17 Ноября 2022, 10:00

17 Ноября 2022, 10:00

Регулирование сигарет и бездымных продуктов должно быть разным - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На вопросы о регулировании потребления никотиносодержащих продуктов корреспонденту МИА «Казинформ» ответил Томмазо Ди Джованни, вице-президент корпорации «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ).

- Вы не раз упоминали про «будущее без дыма». Что это за стратегия?

- «Будущее без дыма» – это амбициозное видение, в рамках которого мы хотим заменить сигареты на менее вредные альтернативы, которые исключают процесс горения. Мы должны предоставлять потребителям то, что они просят и быть впереди наших конкурентов, будучи инновационным бизнесом.

«Будущее без дыма» позволяет нам отвечать на опасения общества по поводу вреда от курения сигарет, которые вызывают зависимость и ведут к серьезным заболеваниям. Если компания учитывает ожидания от продукта, которые возлагает на него общество - она может лучше позиционироваться в будущем. Это важно не только для бизнеса, но и правильно с точки зрения этики и ответственности. Это подход - от которого все выигрывают - и мы, и общественное здравоохранение.

- ФМИ активно выступает за то, чтобы регуляция и акцизы разделялись для сигарет и бездымных продуктов, чтобы были разные ставки. Но ведь бездымные продукты, в частности нагреваемый табак - новые и еще малоизученные. А вдруг они окажутся еще вреднее сигарет?

- В мире растет количество экспертов, которые убеждены, что нагреваемый табак потенциально менее вреден, чем традиционные сигареты, а значит, в отношении этих двух продуктов должны применяться дифференцированные налоги. Это дает компаниям стимул инвестировать в инновации и продукты со сниженным вредом. Кроме того, потребителям дается четкий сигнал перейти на бездымную продукцию, если они не бросают курить.

Например, Европейский союз активно продвигает переход с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрокары с помощью различных подходов, включая дифференцированное налогообложение. И такой здравый подход применяется во многих индустриях. Вопрос в том, почему мы все еще сомневаемся в здравости подхода, когда дело касается табака и никотина?

Кстати, власти некоторых европейских стран, после тщательной оценки ситуации решили, что налоги на табачную продукцию должны быть дифференцированными. Так что, этот здравый подход широко применяется мировым сообществом.

Если есть еще сомнения по поводу влияния инновационных продуктов на здоровье, то, недавно был опубликован доклад Офиса по улучшению здоровья при Министерстве здравоохранения Великобритании, в котором говорилось о некоторых категориях продуктов, которые не производят дым. Если взять такие продукты, то в их аэрозоле уровень вредных соединений на 90-95% ниже, чем в дыме сигарет. Утверждение, что нагреваемый табак является лучшей альтернативой курению, подтверждено не только исследованиями нашей компании, но и сотнями независимых друг от друга исследований по всему миру, включая исследования национальных органов здравоохранения, как, например, Национального института общественного здравоохранения в Нидерландах, Высшего совета здравоохранения в Бельгии, Института охраны здоровья в Германии, Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Больше десятка клинических исследований показали, что курильщики, перешедшие на наши девайсы, показывают улучшения, с точки зрения здоровья, близкие к людям, полностью бросившим курить. Это подтвердилось и независимыми исследованиями, в том числе и государственными.

- Есть ли страны в мире, где акцизы на нагреваемый табак выше, чем на сигареты?

- Я не слышал о таких. Есть небольшое количество стран, где акцизы на нагреваемый табак на одном уровне с акцизами на сигареты - например, Франция. Именно поэтому, рынок бездымных продуктов там находится на зачаточном уровне, что печалит. В то же время, во Франции количество курильщиков растет, что доказывает неэффективность политики повышения акцизов. Во Франции количество курильщиков растет, и большая часть их употребляет контрабандный товар из-за высоких цен. Согласно исследованию KPMG, приблизительно 30% курильщиков во Франции употребляют незаконно ввезенные в страну сигареты, а государство теряет из-за этого доходы.

- Так получилось, что вейпы и одноразовые электронные сигареты стали так популярны в Казахстане, что ими начали пользоваться даже подростки и дети. В итоге министерство здравоохранения страны предложило полностью запретить вейпы и электронные сигареты. Как вы прокомментируете эту историю?

- Правильное регулирование продуктов и контроль за исполнением законов, запрещающих продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, поможет в решении существующей проблемы. Запреты, не всегда эффективны. Запрещая электронные сигареты и вейпы, правительства лишают курильщиков потенциально менее вредной альтернативы, которая может мотивировать их бросить курить.

Необходимо сотрудничество между правительствами стран и табачными производители, чтобы обеспечить соблюдение законодательства. Можно значительно сократить и ограничить потребление никотиносодержащих продуктов молодежью. Но эти усилия должны быть предприняты всеми.

Фото:static.exk.kz