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Регулирование процентных ставок по кредитам физлиц ужесточат в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Января 2022, 10:08
Регулирование процентных ставок по кредитам физлиц ужесточат в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о мерах по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физлиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках разрабатываемого правительством механизма банкротства физических лиц будут приняты меры по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических лиц в банках и микрофинансовых организациях, в том числе переданных на взыскание коллекторам», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

Также по ее словам, агентством дополнительно будет ужесточено регулирование процентных ставок по кредитам физических лиц путем снижения их предельных значений, а также включения в расчет эффективных ставок вознаграждения по кредитам, любых комиссий и платежей по кредитам.

«Это позволит ограничить рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам. Во-вторых, в реализацию поручения главы государства по ограничению необоснованного вывода капитала из страны агентством совместно с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу принят совместный приказ по усилению мер контроля трансграничных финансовых операций», - заключила М. Абылкасымова.

Ранее Мадина Абылкасымова доложила о ситуации в банковском секторе.

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