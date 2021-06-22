Регулирование цен: в каких городах появятся оптово-распределительные центры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов напоамнил о создании Национальной товаропроводящей системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание Национальной товаропроводящей системы мы с прошлого года широко обсуждаем с общественностью, фермерами, торговыми сетями и всеми игроками торгово-производственной бытовой цепочки. Учитывая, что в этот процесс вовлечен частный сектор, инициатива инвестора долго проходила экспертизу в госорганах. И только сейчас мы выходим на этап подписания договора ГЧП», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

По его словам, НТС будет состоять из 24 оптово-распределительных центров. На первом этапе проекта 7 объектов. Это 4 ОРЦ по Хранению. В районе городов Аксу и Мичурино (Павлодарская область) для приема картофеля и моркови. А в районе городов Капшагай (Алматинская область) и Шу (Жамбылская область) для приема лука и т ри ОРЦ по Распределению. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте – для поставок продукции в местные розничные сети, интернет-магазины и другим оптовым покупателям.

«Ключевой частью экосистемы Национальной товаропроводящей системы станет единая информационная система. Она позволит обеспечить прозрачность товарных потоков, сформировать балансировку спроса и предложения товаров на внутреннем рынке. В настоящее время Министерство работает над созданием аналитической платформы по моделированию торгово-сбытовой цепочки. Она поможет нам видеть ситуацию с производством, прогнозами по потреблению в регионах, избытками или рисками дефицита того или иного продукта, и процессом ценообразования», – отметил министр.

Он подчеркнул, что данная информация позволит при необходимости принимать меры и по балансированию рынка в интересах всех участников.

«Еще раз хочу сказать: экономическая политика государства направлена на справедливое рыночное ценообразование, формирующееся на основе спроса и предложения. В этом контексте задача системы защиты прав потребителей – обеспечить граждан Казахстана безопасными и качественными товарами и услугами», – заключил глава Минторговли.



