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Регулирование цен на социально значимые продтовары обсудили в Цифровом офисе Правительства

11 Декабря 2021 13:03
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Регулирование цен на социально значимые продтовары обсудили в Цифровом офисе Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары провел первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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За прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в трех регионах страны — Нур-Султане, ЗКО и Кызылординская области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и в Алматы. Рост цен наблюдается на капусту — 0,7%, гречку, кефир — на 0,4%, молоко, соль — на 0,3%.

Как отметил первый заместитель Премьер-Министра РК А. Смаилов, с учетом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и по работе с торговыми сетями.

Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен. Минсельхоз осуществляет ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений. «Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по социально значимым продовольственным товарам», — отметил А. Смаилов.

Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, 20 предписаний об устранении нарушений, 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15%.


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#Правительство РК   #Экономика   #Цены и тарифы  
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