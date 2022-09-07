Регламенты пожарной охраны предусматриваются в законопроекте о растительном мире - Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире программы «Новое время» телеканала «Jibek Joly» ветеран лесной пожарной службы Юзан Таирбергенов сообщил о том, какие принципиально новые инициативы предлагает законопроект «О растительном мире», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал спикер, который консультирует разработчиков закона, проектом предусмотрены такие меры как, регламенты пожарной охраны, то, на кого и какая возлагается ответственность по принадлежности земель, как должны обеспечивать безопасность собственники-землепользователи, водопользователи и местные исполнительные органы.

«Разрабатываем общий законопроект о растительном мире Казахстана, которого еще не было. Законопроект предусматривает не только государственный лесной фонд, но и растительный мир. Там есть специальные статьи по пожарной охране растений, растительного мира. Есть такие статьи, где ответственность возлагается на собственников землепользователей, на пользователей, водопользователей, на местные исполнительные органы, по принадлежности земель, чтобы каждый на своем уровне понимал ответственность», - пояснил ветеран лесной пожарной службы Юзан Таирбергенов.

Спикер пояснил, что нужно предпринять гражданам при пожаре.

«Если заметили подобное ЧП, нужно оповестить все службы, которые тушат такие пожары. В самом начале надо тушить всеми средствами. Когда мы тушили лесной пожар в 2004 году, если огонь переходил на лесную площадь более 50 тыс. га, тогда МЧС привлекался к тушению пожара. По принятым нынешним нормам, МЧС привлекается, если огонь переходит на площадь более 25 тыс. га. Тут, конечно, решает момент расстояния доставки сил и средств с областного центра до лесхоза и то, насколько оснащены силами и средствами по сравнению с 2004 годом», - добавил Юзан Таирбергенов.