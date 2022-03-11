Регламентирующую работу адвокатов Дорожную карту создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялся круглый по обсуждению актуальных вопросов адвокатской деятельности и путей их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в своем выступлении министр юстиции РК Канат Мусин, Глава государства уделяет особое внимание вопросам оказания юридической помощи работе адвокатов и юридических консультантов.

«Об этом неоднократно говорили в посланиях 2020, 2021 года. В настоящее время деятельность адвокатов и юридических консультантов регулируется Законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Закон был принят в 2018 году. В прошлом году мы внесли в него изменения и дополнения, но с 2018 года прошло некоторое время. Общество меняется и развивается, поэтому накопилось немало вопросов, которые нужно обсудить. Сегодня мы с адвокатами обсуждаем пути решения этих проблем. Все вопросы, поставленные на круглом столе, будут рассмотрены. Мы разрабатываем специальную дорожную карту. Думаю, по итогам этого совещания будет решен ряд вопросов», - сказал Канат Мусин.

В первой части круглого стола от имени Республиканской коллегии адвокатов был озвучен ряд проблем. По словам министра, кардинальных законодательных изменений не планируется.

«Нельзя сказать, что будут кардинальные изменения в деятельности адвокатов. Все проблемы, которые поднимаются сегодня - это проблемы, с которыми мы сталкиваемся в рабочем процессе. В первую очередь вопрос об оплате гарантированной государством юридической помощи. Затем были озвучены проблемы, связанные с взаимодействием между адвокатами и учреждениями уголовно-исполнительной системы, бизнес-процессами. То есть проблем, требующих кардинальных изменений, здесь я не вижу. Прежде всего, необходимо совершенствовать взаимодействие и проработать недостающую работу внутреннего характера. Наша цель сегодня - выслушать друг друга и найти способы помочь адвокатам», - резюмировал Канат Мусин.