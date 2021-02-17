Регламентирован порядок использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 января 2021 года № 24 утверждены Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – правила)», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

Данными правилами, по его словам, регламентирован порядок использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

«При этом отмечаем, что ограничение по возможной реализации приобретенного жилья в течение 5 лет, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат, распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность», - отметил Премьер.

Кроме того, в пункте 5 правил указаны цели улучшения жилищных условий по территории Республики Казахстан при использовании единовременных пенсионных выплат, в том числе по договорам долевого участия и проведению ремонта в рамках одного договора банковского займа.

«Работа по указанным направлениям продолжается и находится на контроле Правительства», - заключил А. Мамин.







