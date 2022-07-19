19 Июля 2022 12:26

Регистрировать все самоходные маломерные суда предлагают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Регистрация маломерных судов обеспечивает их отслеживание и перемещение, а также создает условия для безопасности судоходства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, анализ коррупционных рисков, который провели в деятельности региональной инспекции транспортного контроля, показал проблемы этой сферы.

Регистрация маломерных судов обеспечивает их отслеживание и перемещение, а также создает условия для безопасности судоходства, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и экологической безопасности.

Несмотря на ежегодный рост числа маломерных судов в регионе, их регистрация не производится. Однако неофициальные данные гласят, что в Жамбылской области имеется около 1 000 маломерных судов катерного типа, которые используются для рыболовства. Законом не предусмотрена государственная регистрация маломерного судна массой до 200 кг включительно.

«Для недопущения незаконного рыболовства и браконьерства, а также предупреждения коррупционных рисков при проведении проверочных мероприятий сотрудниками уполномоченных органов, регистрацию должны проходить все самоходные маломерные суда, независимо от массы и мощности двигателя, исключая надувные лодки. Предлагаем внести изменения в соответствующие НПА в части обязательной регистрации всех самоходных маломерных судов, независимо от массы судна и мощности двигателя, за исключением надувных лодок», - сообщил руководитель управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурен Омаров.

Спикер отметил, что в ходе изучения контрольных мероприятий в сфере водного транспорта установлено, что за 2019 - 2021 годы плановые проверки и профилактический контроль с посещением судов не проводились.

«Навигационный период в Жамбылской области длится с 15 апреля по 15 ноября. По представленным данным, контрольные мероприятия инспекция проводит только летом, с июля по август. В 2021 году выездные мероприятия осуществлялись лишь на протяжении 45 дней, тогда как навигационный период в регионе в целом составляет 240 дней», - говорит спикер.

По мнению Даурена Омарова, из всего этого можно сделать вывод, что контрольные мероприятия в сфере водного транспорта в Жамбылской области осуществляются ненадлежащим образом.

«Инспекция, ссылаясь на отсутствие материальной оснащенности сотрудника: отсутствие судоходов, обмундирования, видеожетонов, весов, измеряющих маломерные суда весом более 200 кг, не проводила работу по обеспечению безопасности судоходства», - подчеркнул представитель Антикоррупционной службы Жамбылской области.