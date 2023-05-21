Регистрировать велосипеды начали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях профилактики краж разработана специальная база для регистрации велосипедов на территории столицы. Об этом сообщил начальник местного управления полиции Департамента полиции города Астаны Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом полиции совместно со столичным Центром устойчивого развития разработана единая электронная база, позволяющая подтвердить факт принадлежности велосипеда конкретному лицу. Туда вносятся сведения о владельце велосипеда, адресе проживания и мобильном телефоне, а также его серийный номер и внешние отличительные признаки - характеристики велосипеда. При разработке этой базы мы учитывали зарубежный опыт. Например, в Великобритании такая база существует с 2004 года, а количество зарегистрированных велосипедов превысило 1 млн. С ее помощью было раскрыто более 12 тысяч краж велосипедов», - сказал Арман Айтмагамбетов на пресс-конференции с участием представителей СМИ.

По его словам, данная регистрационная база была запущена 2 недели назад на пилотной основе. За этот промежуток около 40 столичных жителей внесли данные о своих велосипедах.

«Мы планируем с помощью базы оперативно находить похищенное имущество и возвращать владельцам. Кроме того, если вы найдете свой велосипед у другого человека или на сайтах объявлений, фактический владелец может подтвердить, что он принадлежит ему. Если этот проект покажет свою эффективность, то мы применим его и к самокатам», - пояснил он.

Ранее сообщалось о том, что с начала года в столице зарегистрировано 106 краж велосипедов.