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    10:00, 22 Май 2024 | GMT +6

    Регистрацию на ЕНТ продлили для казахстанских абитуриентов

    ЕНТ
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о продлении срока регистрации на ЕНТ, передает агентство Kazinform.

    — С учетом мнений абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации на тестирование завтра, 22 мая с 10.00 до 18.00. Не упустите свой шанс. Желаем удачи! — написал он в Telegram-канале.

    Также сообщается, что тестируемые, которые не успели подать заявление, смогут зарегистрироваться только на доступные на сайте app.testcenter.kz даты. Для абитуриентов, которые уже дважды подавали заявление, это будет недоступно.

    Теги:
    ЕНТ Саясат Нурбек Миннауки и высшего образования РК школа
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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