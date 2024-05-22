Регистрацию на ЕНТ продлили для казахстанских абитуриентов

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о продлении срока регистрации на ЕНТ, передает агентство Kazinform.

— С учетом мнений абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации на тестирование завтра, 22 мая с 10.00 до 18.00. Не упустите свой шанс. Желаем удачи! — написал он в Telegram-канале.

Также сообщается, что тестируемые, которые не успели подать заявление, смогут зарегистрироваться только на доступные на сайте app.testcenter.kz даты. Для абитуриентов, которые уже дважды подавали заявление, это будет недоступно.