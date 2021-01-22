Регистрацию НПА местных госорганов переводят на централизованный формат в Казахстане
«Необходимо отметить, что за 2020 год госорганами разработано около 100 проектов НПА, направленных на решение вопросов чрезвычайного положения. Для дальнейшего совершенствования ведомственного нормотворчества с учетом обеспечения полного перехода на электронную регистрацию НПА, Министерством планируется перевести процедуру регистрации НПА местных госорганов на централизованный формат. Проведен пилот, который показал положительный результат. Введение нового механизма планируется в 1-ом квартале текущего года», - сказала Наталья Пан.
Вице-министр также добавила, что работа по обеспечению реализации прав и законных интересов ведется в части информирования населения о принимаемых правовых актах.
Так, одной из функций Министерства является введение Эталонного контрольного банка НПА и информсистемы «Әділет».
На сегодня ЭКБ содержит более 134 тыс. НПА. За отчетный период было опубликовано около 13 тыс. актов.
За 2020 год ЭКБ посетили более 460 тыс. раз, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 83 % (2019 г. –250347).
«Анализ посещений «Әділет» на основе счетчика GoogleAnalytics свидетельствует о ее достаточно высокой популярности среди пользователей Интернета. За отчетный период «Әділет» посетило порядка 7,9 млн. пользователей, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 48% (в 2019 г. – 5,32 млн. пользователей)», - уточнила Наталья Пан.