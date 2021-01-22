Регистрацию НПА местных госорганов переводят на централизованный формат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Процедура регистрации НПА местных госорганов переводится на централизованный формат в Казахстане. Об этом сообщила вице-минстр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседание коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что за 2020 год госорганами разработано около 100 проектов НПА, направленных на решение вопросов чрезвычайного положения. Для дальнейшего совершенствования ведомственного нормотворчества с учетом обеспечения полного перехода на электронную регистрацию НПА, Министерством планируется перевести процедуру регистрации НПА местных госорганов на централизованный формат. Проведен пилот, который показал положительный результат. Введение нового механизма планируется в 1-ом квартале текущего года», - сказала Наталья Пан.

Вице-министр также добавила, что работа по обеспечению реализации прав и законных интересов ведется в части информирования населения о принимаемых правовых актах.

Так, одной из функций Министерства является введение Эталонного контрольного банка НПА и информсистемы «Әділет».

На сегодня ЭКБ содержит более 134 тыс. НПА. За отчетный период было опубликовано около 13 тыс. актов.

За 2020 год ЭКБ посетили более 460 тыс. раз, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 83 % (2019 г. –250347).

«Анализ посещений «Әділет» на основе счетчика GoogleAnalytics свидетельствует о ее достаточно высокой популярности среди пользователей Интернета. За отчетный период «Әділет» посетило порядка 7,9 млн. пользователей, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 48% (в 2019 г. – 5,32 млн. пользователей)», - уточнила Наталья Пан.