Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Регистрация уголовных дел в сфере экономики сократилась в Казахстане в шесть раз

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Сентября 2022, 13:35
Регистрация уголовных дел в сфере экономики сократилась в Казахстане в шесть раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О сокращении регистрации уголовных дел в экономической сфере заявил Уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как говорил Марк Твен, есть ложь, наглая ложь и статистика. От качества достоверных данных зависит не только общая картина, но и судьба каждого конкретного человека», - сказал Рустам Журсунов на встрече бизнеса с госорганами в Генпрокуратуре.

По его словам, традиционно при оценке вовлечения бизнеса в уголовный процесс анализ проводится по 34 составам УК, которые изложены в восьмой главе.

«Именно на них делается упор, и, соответственно, есть положительные результаты. В частности, с 2015 по 2020 год в шесть раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики», - добавил спикер.


Права человека   Генпрокуратура   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению