Регистрация уголовных дел в сфере экономики сократилась в Казахстане в шесть раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О сокращении регистрации уголовных дел в экономической сфере заявил Уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как говорил Марк Твен, есть ложь, наглая ложь и статистика. От качества достоверных данных зависит не только общая картина, но и судьба каждого конкретного человека», - сказал Рустам Журсунов на встрече бизнеса с госорганами в Генпрокуратуре.

По его словам, традиционно при оценке вовлечения бизнеса в уголовный процесс анализ проводится по 34 составам УК, которые изложены в восьмой главе.

«Именно на них делается упор, и, соответственно, есть положительные результаты. В частности, с 2015 по 2020 год в шесть раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики», - добавил спикер.