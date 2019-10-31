Регистрация телефонного номера нужна для безопасности абонента – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство цифрового развития наводит порядок в интересах самих абонентов. Такое мнение высказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть закон, который обязывает абонентов сотовой связи регистрировать свои номера. И то, что сейчас мы с вами наблюдаем, есть неукоснительное его выполнение. Действительно, возглавляя Министерство информации и коммуникаций, я неоднократно давал разъяснения, в том числе и в этой студии по данной проблематике. Сегодня государственную политику в области связи регулирует уже Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Но мое мнение по данному вопросу нисколько не изменилось. Я считаю, что государство в лице министерства наводит порядок в интересах самих же абонентов», – сказал Д.Абаев.

По его словам, отключение незарегистрированных номеров должно было стартовать раньше, но было принято решение вначале провести информационную кампанию по разъяснению этого вопроса. Несмотря на это, как обычно, многие абоненты спохватились только, когда остались без связи. Вначале было много недовольных, но потом, когда люди стали проверять, сколько на них зарегистрировано номеров, стало понятно, что государство проводит правильную работу.

Министр разъяснил, что телефонный номер – это собственность человека, дающая доступ к государственным услугам, денежным транзакциям, платежам. Кроме того, это вопрос собственной безопасности гражданина – если его номер будет зарегистрирован на другого человека, то этот человек может отключить номер, вывести из него баланс, запросить детализацию – а это персональные данные. Если на гражданина без его ведома зарегистрируют чужие номера, то гражданин не застрахован от того, что один из пользователей этих номеров может оказаться мошенником, или телефонным террористом. Тогда человеку придется доказывать правоохранительным органам, что он ничего противозаконного не совершал. Поэтому, есть смысл потратить небольшое время на регистрацию своего телефона.