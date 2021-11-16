Регистрация случаев заболевания КВИ снижается в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за сутки в регионе зарегистрировано 120 новых случаев COVID-19. Ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе эпидемиологи называют нестабильной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 120 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре - 78, Экибастузе – 17, Аксу – 9», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным ведомства, к «красной» зоне в регионе относятся города Павлодар и Аксу, Успенский, Павлодарский, Щербактинский, Железинский и район Аккулы, к «жёлтой» – город Экибастуз, Иртышский, Майский, Баянаульский и район Теренколь, а к «зелёной» зоне – Актогайский район.

«По оценке эпидемиологов, ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе остаётся нестабильной, однако наблюдается некоторое снижение уровня еженедельной регистрации случаев заболевания. Показатель заболеваемости по неделям составил с 1 по 7 ноября - 1033 случая, с 8 по 14 ноября - 914 случаев», - отметили в ДСЭК.