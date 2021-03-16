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    10:07, 16 Март 2021 | GMT +6

    Регистрация случаев коронавируса среди школьников продолжается - глава Минздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общее количество заболевших коронавирусом школьников по республике не превышает 0,2%. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом постепенного запуска обучения в оффлайн-режиме мы проводим ежедневный мониторинг заболеваемости школьников. Продолжается регистрация случаев среди школьников. Общее количество заболевших по республике не превышает 0,2% учащихся. В настоящее время карантинные меры применяются дифференцировано с учетом заболеваемости в регионах и в отдельной взятой школе», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его данным, в целях подготовки объектов образования к обучению в оффлайн-режиме проведено 3 266 проверок на предмет соблюдения требований режима карантина, в ходе которых выявлены нарушения в 282 школах или 8,6%. В настоящее время, как отметил министр, все выявленные нарушения устранены.

    «Вместе с тем, в связи с увеличением числа обучающихся в оффлайн-режиме акимам территорий необходимо обеспечить постоянный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и исполнением основных мер профилактики КВИ в организациях образования, такие как проведение утреннего фильтра, соблюдение масочного режима персоналом, проведение влажной уборки и дезинфекции помещений и другие», - отметил А. Цой.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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