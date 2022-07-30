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Регистрация показаний электросчетчиков в столице перешла в ведение АО «Астана-РЭК»
30 Июля 2022 23:40

Регистрация показаний электросчетчиков в столице перешла в ведение АО «Астана-РЭК»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если раньше показания приборов учета электроэнергии в многоквартирном жилом фонде фиксировали контролеры ТОО «Астанаэнергосбыт», то теперь это будут делать работники АО «Астана-РЭК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Как сообщили в пресс-службе АО «Астана-РЭК» , д ля выполнения этих функций в службе начислений и расчетов электроэнергии (СНИРЭЭ) созданы отделы по сбору документов, контакт-центр, а также расширен отдел по работе с физическими лицами с добавлением двух секторов по ОДН и МЖФ. Кроме того, открыт новый фронт-офис.

В фронт офисе по адресу пр. Абая, 80 находятся специалисты, занимающиеся приемом показаний коммерческих приборов учета электрической энергии, начислением объемов электрической энергии, сбором документов от потребителей для заключения договора электроснабжения и дальнейшей передачи в энергоснабжающие организации.


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