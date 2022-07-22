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Регистрация на ЕНТ для не претендующих на грант абитуриентов стартует 25 июля
22 Июля 2022 21:22

Регистрация на ЕНТ для не претендующих на грант абитуриентов стартует 25 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования РК сообщил абитуриентам, что регистрация на августовское ЕНТ будет проходить на сайте с 25 по 30 июля. Само тестирование пройдет с 10 по 13 августа, передает МИА «Казинформ».

«В данном ЕНТ могут принять участие следующие лица:

- выпускники организаций среднего образования текущего года для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

- выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

- выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

- лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на платной основе в календарном году;

- обучающиеся вузов по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

- обучающиеся вузов, желающие перевестись на группу образовательных программ области образования «Педагогические науки» на платной основе.

Стоимость участия в тестировании – 4 тыс. 230 тенге.

При регистрации на ЕНТ тестируемые по своему желанию выбирают место, дату и время проведения тестирования.

Тестируемые, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском ЕНТ», - говорится в Instagram-аккаунте Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК.


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