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Регистрация на августовское ЕНТ началась в Карагандинской области
26 Июля 2022 02:03

Регистрация на августовское ЕНТ началась в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Регистрация продлится до 30 июля на сайте app.testcenter.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Августовское ЕНТ пройдет с 10 по 13 августа. При регистрации выпускники могут выбрать место, дату и время проведения тестирования.

В августовском ЕНТ могут принять участие:

- выпускники организаций среднего образования этого года для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

- выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

- выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, а также лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, окончившие учебные заведения за рубежом, для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

- лица, зачисленные в вуз на очную форму обучения на платной основе, не набравшие порогового балла по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на платной основе в календарном году;

- обучающиеся в вузах по образовательным программам, требующим творческой подготовки и желающие перевестись на другие образовательные программы на платной основе;

- студенты вузов, желающие перевестись на программы в области образования «Педагогические науки» на платной основе.

«В этот раз тестируемые, которые уже принимали участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов. Стоимость участия в тестировании - 4230 тенге», - сообщили в Национальном центре тестирования.

Ранее сообщалось, что прием заявок для участия в августовском Едином национальном тестировании начался 25 июля и продлится до 30 июля.


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Автор:
Корреспондент
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