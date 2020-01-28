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Регистрация машин с иностранными номерами: сколько нужно заплатить

28 Января 2020 11:02
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Регистрация машин с иностранными номерами: сколько нужно заплатить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел рассказали о суммах, которые должен заплатить водитель за регистрацию ввезенных из стран ЕАЭС машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Суммы установлены налоговым законодательством, они едины для всех. Они не отличаются для транспортных средств, ввезенных с территории Армении и так далее. Он должен заплатить порядка 10 тысяч тенге за госномера и техпаспорт, и от 600 тысяч тенге до чуть более миллиона в зависимости от года выпуска транспортного средства сбор за первичную регистрацию», - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов в кулуарах Правительства.

Он также пояснил сроки, выделенные для регистрации авто.

«Чтобы не допустить дезинформации граждан и неразберих в цонах, мы сейчас проводим подготовительную работу. Максимально длительное время мы будем проводить такую регистрацию, чтобы граждане все-таки могли легализовать свой транспорт. В феврале месяце начнется, и до марта 2021 года будет длиться для граждан льготный период по возможности отсроченной уплаты», - отметил спикер.

Он разъяснил, в чем именно заключается льгота.

«Дается возможность уплатить после регистрации транспортного средства, то есть он в течение года может доплатить, чтобы снять нагрузку и дать возможность тем, кто имеет на руках правоустанавливающие документы, которые оформлены в надлежащем порядке, и у кого все в порядке с транспортным средством», - заключил он,

Также Серик Тусупов отметил, что специалисты органов госдоходов будут присутствовать в СпецЦОНах по обслуживанию населения.


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Ключевые слова: Транспорт, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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