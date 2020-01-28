Регистрация машин с иностранными номерами: сколько нужно заплатить
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел рассказали о суммах, которые должен заплатить водитель за регистрацию ввезенных из стран ЕАЭС машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Суммы установлены налоговым законодательством, они едины для всех. Они не отличаются для транспортных средств, ввезенных с территории Армении и так далее. Он должен заплатить порядка 10 тысяч тенге за госномера и техпаспорт, и от 600 тысяч тенге до чуть более миллиона в зависимости от года выпуска транспортного средства сбор за первичную регистрацию», - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов в кулуарах Правительства.
Он также пояснил сроки, выделенные для регистрации авто.
«Чтобы не допустить дезинформации граждан и неразберих в цонах, мы сейчас проводим подготовительную работу. Максимально длительное время мы будем проводить такую регистрацию, чтобы граждане все-таки могли легализовать свой транспорт. В феврале месяце начнется, и до марта 2021 года будет длиться для граждан льготный период по возможности отсроченной уплаты», - отметил спикер.
Он разъяснил, в чем именно заключается льгота.
«Дается возможность уплатить после регистрации транспортного средства, то есть он в течение года может доплатить, чтобы снять нагрузку и дать возможность тем, кто имеет на руках правоустанавливающие документы, которые оформлены в надлежащем порядке, и у кого все в порядке с транспортным средством», - заключил он,
Также Серик Тусупов отметил, что специалисты органов госдоходов будут присутствовать в СпецЦОНах по обслуживанию населения.
- В каких регионах Казахстана закрыто движение транспорта 28 января
- Более 200 человек и 100 автомашин спасены в Актюбинской области
- Около 200 автомобилей вызволили из снежного плена в Карагандинской области
- 133 машины застряли на трассе в Жамбылской области
- Три павлодарца проигнорировали сообщение о непогоде и застряли на трассе
- Закрыты выезд из столицы и дороги в 11 областях страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана