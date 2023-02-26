Регистрация автомобилей по страховым полисам недопустима - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев заявил о недопустимости легализации автомобилей на основании одного страхового полиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Регистрация автомобилей по страховым полисам недопустима, так как вопросы приобретения движимого имущества в собственность регламентируются гражданским законодательством. В соответствии со статьей 235 Гражданского кодекса РК право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества», - пояснил Кайсар Султанбаев.

Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД также напомнил, какие законодательные изменения внесены для легализации иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года.

По его словам, в целях исполнения поручения Главы государства о разовой легализации иностранных автомобилей были внесены необходимые законодательные изменения. В частности эти изменения касались установления ставки сбора за первичную регистрацию легализуемых автомобилей в размере 200 тысяч тенге и отмены уплаты утилизационного платежа. Кроме того, утверждены Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров).

Правила введены в действие с 23 января и с этой даты в стране приступили к легализации иностранных автомобилей.

Для легализации граждане предоставляют следующие документы:

заявление; документ, удостоверяющий личность заявителя; регистрационный документ на транспортное средство; документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Основные требования к легализуемым автомобилям: автомобиль должен быть ввезен на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года; не находится в розыске; снят с государственного учета по месту прежней регистрации в другом государстве; прошел таможенную очистку.