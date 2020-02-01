Регистрация автомашин с иностранными номерами началась в ЦОНах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Работа по временной регистрации автомашин, стоящих на постоянном учете в странах ЕАЭС и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года, началась в спецЦонах Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актюбинской области произвести временную регистрацию автомашины, ввезенной в Казахстан из стран ЕАЭС, - России, Белоруссии, Кыргызстана и Армении - можно в спецЦОНе в городе Актобе, а также в секторах спецЦОНа в городах Хромтау, Шалкар, в Мугалжарском и Темирском районах.

С утра в СпецЦОНе Актобе началась работа по временной регистрации иностранных автомашин, однако большого ажиотажа не наблюдалось, в основном актюбинцы приходили за консультацией по временной регистрации.

Так Танирбек Абдисаликов обратился в спецЦОН, чтобы узнать, как поставить на временную регистрацию автомашину Mitsubishi Pajero из Армении, которую он купил здесь, в Актобе. Полицейские разъяснили, что процедуру временной регистрации нужно провести с продавцом машины. Для этого нужно прийти в спецЦОН с удостоверением личности, свидетельством о регистрации транспортного средства, правоустанавливающими документами на машину, оплатить госпошлину за первичную регистрацию, оплатить пакет документов за регистрацию.

Актюбинец Нурбол Таргын привез из Армении автомашину Opel Astra 1998 года, однако в СпецЦОНе узнал, что зарегистрировать машину нельзя, ее можно только утилизировать или отвезти и продать в Армении, так как, согласно законодательству ,машина с иностранным учетом должна соответствовать стандарту Евро-4, Евро-5, то есть быть не старше 2004 года выпуска.

«С 1 февраля в спецЦОНах начата акция по реализации задания Президента Касым-Жомарта Токаева по временной регистрации автотранспорта, ввезенного из стран ЕАЭС. Также ведется обмен техпаспортов и госномеров на госномера с регионом 18 с желтым фоном.

Акция продлится в течение месяца, сотрудники департамента полиции будут работать в ЦОНе во все дни недели, и в воскресенье тоже. Во время акции мы разъясняем, что необходимо сделать для замены техпаспорта и постановки на временный учет.

Гражданам Казахстана, собственникам автомашин, стоящих на постоянном учете в Армении и других странах ЕАЭС, нужно прийти в спецЦОН с техпаспортом, предоставить транспортное средство. Необходимо уплатить пошлину за госномер и техпаспорт. Здесь присутствуют сотрудники департамента госдоходов, которые проверяют уплату налогов и истребуют сбор за первичную регистрацию автомашины», - сказал первый заместитель начальника ДП Канат Алиев.

По сведениям пресс-службы ДП, в Актюбинской области находится более 16 тысяч автомашин с иностранным учетом.



