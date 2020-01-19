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вчера 23:55
Регистрация авто из ЕАЭС интересовала больше всего жителей Алматинской области на приеме у полиции
19 Января 2020 17:46
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жителей Алматинской области больше всего волновал вопрос регистрации автомашин из стран Евразийского экономического союза в ходе акции «Приемная на дороге», организованной сотрудниками полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В акции принял участие весь руководящий состав областной полиции, а также руководители районных и городских подразделений региона. Самом острой темой оказалась тема регистрация автотранспорта ввозимых из стран ЕАЭС.«Наибольшее количество вопросов касались линии Управления административной полиции. Граждане получили полную консультацию в вопросах регистрации транспортных средств, ввозимых из Армении, Кыргызстана, Беларуси и России, а также о порядке регистрации транспортных средств в нашей стране. Дано разъяснение, про государственные услуги через портал электронного правительства. Также были вопросы об оформлении переоборудования автотранспорта, уплаты штрафов и вопросами выдачи разрешительных документов на оружие» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В полиции также отметили, что за минувший с участием автомашин из вышеуказанных стран произошли 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек погибли и 67 пострадали.
Прием граждан осуществлялся сотрудниками полиции во всех крупных населенных пунктах региона в рамках республиканской акции «Приемная на дороге и приемная во дворах». Стражи порядка предоставляли необходимую консультацию и содействие в решении различных вопросов, касающихся деятельности правоохранительных органов.
Ключевые слова: Алматинская область, Транспорт, МВД РК,
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