Регистр пациентов с хроническими почечными заболеваниями планируют создать в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов поделился планами по созданию регистра пациентов с хроническими почечными заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня прорабатывается вопрос создания в 2022 году регистра больных с хронической болезнью почек по стадиям, что позволит усилить мониторинг за пациентами и проведение соответствующего анализа объема и качества оказываемой медицинской помощи с принятием соответствующих мер. Пациенты на ПГД, не имеющие противопоказаний, находятся в листе ожидания на трансплантацию», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, отмечается ежегодный прирост пациентов, ожидающих трансплантацию почек (в 2019 году – 2706, за 9 месяцев 2021 года – 3025). При этом в 2019 году проведено 136 трансплантаций, в 2020 году – 77, за 9 месяцев 2021 года – 97 (отмечается снижение донорского пула прижизненной трансплантации и дефицита органов при посмертной трансплантации).

«Для снижения очередности пациентов на трансплантацию проектом Концепции развития органного донорства и трансплантологии в Республике Казахстан на 2022 – 2025 годы предусмотрено открытие с 2022 года региональных центров трансплантации в каждом областном центре на базе многопрофильных стационаров, в которых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи планируется выполнять операции по пересадке почки. Медицинская реабилитация пациентов нефрологического профиля заключается в проведении лекарственной коррекции белково-энергетической недостаточности на амбулаторном уровне. Для профилактики гиперфосфатемии находящиеся на гемодиализе пациенты обеспечиваются бесплатно препаратом «Севеламер», - отметил заместитель Премьер-министра.

«Кроме того, на данный момент РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» проводит профессиональную экспертизу на предмет включения препарата «Кетостерил» в Казахстанский национальный лекарственный формуляр, с последующим включением препарата в перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне», - заключил он.



