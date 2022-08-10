10 Августа 2022 19:27

Регионы заявляют о нехватке средств для субсидирования пассажирских перевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК Алтай Али поднял проблемы субсидирования социально значимых маршрутов пассажирских городских перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы безопасности перевозок, качества услуг, обновления парка и удовлетворенности населения напрямую связаны с субсидированием маршрутов. Субсидирование убытков перевозчиков по социально значимым маршрутам является законодательным обязательством местных исполнительных органов. Чтобы регламентировать данный вопрос, в 2020 году Правительством утвержден комплекс мер по развитию городских пассажирских перевозок, предусматривающие обязательства местных исполнительных органов по обеспечению полноценного субсидирования», - сказал Алтай Али на совещании в МИИР.

Хотя, по его словам, за последние четыре года объем субсидирования вырос в пять раз, составив порядка 102 млрд тенге, около 80% данных средств приходятся только на долю городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. При этом, из общего объема субсидий 1,2% приходится на три области – Алматинскую, Жамбылскую и Мангистаускую области.

«18% субсидий приходится на остальные 14 регионов. Увеличение общего объема субсидий за последние годы обеспечивается только за счет городов республиканского значения и столицы. Вместе с тем, регионы заявляют, что для обеспечения полного субсидирования не хватает средств из местного бюджета. Местные исполнительные органы не предоставляют в министерство фактическую потребность по объему субсидий с подтверждающими документами», - отметил спикер.

«При наличии такой информации с учетом выделенных средств мы можем определить величину дефицита. Это позволит провести соответствующий анализ касательно выделения из местного бюджета средств по тем или иным статьям расходов и выявить регионы, которые не проводят работу по социально значимым автобусным маршрутам», - добавил представитель МИИР.