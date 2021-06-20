Регионы в «зелёной» зоне, темп вакцинаци в стране и чествование врачей – обзор за неделю

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сколько регионов перешли в «зелёную» зону, почему Нур-Султан всё ещё в «красной», какие регионы считаются аутсайдерами по темпу вакцинации и как чествовали лучших врачей в стране. Об этом и не только, расскажет корреспондент МИА «Казинформ» в обзоре новостей за минувшую неделю.

Прошедшая неделя порадовала новостями о снижении темпа заражения коронавирусом в ряде регионов. Благодаря положительной динамике, некоторые регионы перешли из «красной» в «желтую», а другие в «зеленую». Таким образом, в стране большинство областей, т.е. 13 регионов на данный момент находятся в «зеленой зоне». Единственным городом, находящемся в «красной зоне» все еще остается Нур-Султан. Почему столица длительное время остается в «красной зоне» по распространению коронавирусной инфекции, объяснила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова. По ее словам, есть несколько причин.

«Первой причиной можно назвать нарушение карантинных мер. При этом если сравнивать с нарушениями, которые мы регистрируем в целом по стране, то в июне этот процент нарушений был 1,9% по стране, в Нур-Султане - это 3,5%. То есть, мы видим, что в Нур-Султане карантинные меры нарушаются практически в два раза чаще, чем в целом по стране», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

О том, что граждане не соблюдают карантинные меры, посетовал и глава Минздрава.

«К сожалению, некоторые граждане, зная, что больны и заразны, продолжают не соблюдать режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для окружающих и способствуют распространению коронавируса», - сказал Алексей Цой.

Для таких людей предусмотрены меры наказания. В Нур-Султане нарушающих режим карантина и самоизоляции, будут привлекать к ответственности. Сумма штрафа составит почти 90 тысяч тенге (30 МРП).

Еще одним способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции является вакцинация. На сегодняшний день более 2,5 млн человек получили первый компонет вакцины против КВИ. Повсеместно во всех регионах проходит активная работа по вакцинации населения. Для удобства жителей организованы даже передвижные прививочные пункты. В некоторых городах даже проводят поощрительные акции для вакцинирующихся. Но не смотря на это, в Министерстве здравоохранения отмечают аутсайдеров по темпу вакцинации.

«Наименьший процент охвата вакцинацией 1 компонентом отмечаются в Мангистауской области – 13,2%, Костанайской – 19,5%; второго компонента в Мангистауской области – 7,3%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

В связи с этим глава Минздрава отметил необходимость акимам областей и городов взять под личный контроль охват населения вакцинацией против КВИ, проработать дополнительные стимулы и усилить информационно-разъяснительную работу с населением.

Среди несаления, которое проявляет сомнение по поводу эффективности вакцины появляются слухи, что она влияет на репродуктивность человека. Однако, эти сомнения развеял Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик и главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин.

«Еще раз призываю понять, что вакцинация – это единственная возможность не заболеть. И чтобы эти риски были минимальными во время беременности, нужно получить прививку до ее наступления, закончив вакцинацию, как минимум за один месяц до планируемой беременности», - сказал Вячеслав Локшин.

Также люди боятся, что привишись первым компонентом, вскоре столкнутся с проблемой дефицита второго компонента. По словам главы Минздрава, на сегодняшний день второго компонента в Казахстане насчитывается 1 млн 200 тысяч доз. Во всех регионах он есть в большом количестве. К осени Министерство здравоохранение планирует привить до млн казахстанцев.

Пока что двумя компонентами вакцины охвачены 1,5 млн человек.

О необходимости увеличения темпа вакцинации говорят не только в Минздраве, но и в местных исполнительных органах. Связано это с тем, что в мире наблюдается мутация вируса и появление различных штаммов. О риске появления новых штаммов коронавирусной инфекции предупредил министр здравоохранения РК. Однако самый опасный индийский штамм пока что в Казахстане не выявлен.

Чтобы обезопасить своих спортсменов во время поездки на Олимпиаду в Токио, 80% обладателей лицензий уже вакцинированы, вакцинация продолжается. Базовая вакцина, которой прививаются казахстанские спортсмены - является «Спутник V», также спортсмены получают вакцинацию по месту прохождения сборов в тех странах, где они находятся, где-то это Pfizer, где то AstraZeneca, где-то Moderna.

В летний период каждый человек захочет отдыха, поездок на море. Для этого о безопасности заражения коронавирусной инфекцией нужно позаботиться заранее. Поэтому главный санитарный врач страны тоже призывает граждан пройти вакцинацию. Тем более, что некоторые страны признали казахстанский паспорт вакцинации. Но даже тех, кто планируют провести отпуск в Казахстане, будут проверять по системе пропуска «Ashyq». Данная система внедряется повсеместно. Начиная с 17 июня ее запустили на вокзалах столицы. Использование данной системы позволит контролировать работу объектов предпринимательства с наименьшим риском распространения COVID-19 среду посетителей заведений. Однако, некоторые участники программы были ислючены. Так как у них было зарегистрировано «нулевое» количество регистрации посетителей по QR-коду. Подобных участников исключают из проекта на две недели.

Все эти меры предназначены для борьбы с коронавирусом. Ведь в больницах все еще лечат зараженных, ежедневно врачи теряют пациентов, которые не смогли побороть вирус. Это тяжело. И их тяжкий труд должен оценить каждый человек.

В канун професиионального праздника медицинских работников во всех регионах чествовали лучших врачей. Для них были организованы концерты, им дарили медали, и денежные премии.

Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия мемориала «Алтын жүрек», возведенного в знак признательности медицинским работникам нашей страны, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом. Также Глава государства предложил ввести звание «Заслуженный врач Республики Казахстан». Звание будет включать материальное вознаграждение, размер которого определит Правительство.

И это лишь малая часть благодарности ангелам в белых халатах.