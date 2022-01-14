Регионы стремительно переходят в «красную» зону - Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова пояснила, почему регионы Казахстана переходят в «красную» зону по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, эпидсиутация по заболеваемости коронавирусной инфекцией резко ухудшилась. За последние сутки зарегистрировано 10 418 случаев. Такая суточная заболеваемость у нас не регистрировалась ни в одной из волн коронавирусной инфекции. При этом, 76% заболеваемости приходится на четыре региона: Нур-Султан, Алматы, Караганда, Атырауская область», - рассказала Айжан Есмагамбетова.

Она подтвердила, что регионы стремительно переходят из «зеленой», «желтой» зон в «красную» зону. По словам Айжан Есмагамбетовой, на сегодня в «красной» зоне находятся 11 регионов страны.

«При этом на фоне роста заболеваемости, это, конечно, связано с резким распространением штамма коронавируса «омикрон». Еще раз хочу напомнить, что что вариант штамма коронавируса «омикрон» высокозаразный. Коэффициент заразности 1:5, то есть один человек заражает пять человек. При этом количество случаев удваивается каждые два дня. В принципе, сегодня мы это наблюдаем в нашей стране. В верхних дыхательных путях «омикрон» намного заразнее, чем «дельта». В 70 раз быстрее размножается, чем «дельта». Все эти характеристики говорят о его заразности и высокой скорости распространения», - отметила председатель Комитета.

Айжан Есмагамбетова призвала казахстанцев получить вакцину на фоне ухудшения эпидситуации.

«На сегодня одной из самых важных мер профилактики является вакцинация-ревакцинация. Поэтому, кто не вакцинировался, призываем идти и получить свой первичный курс вакцинации. Тех, кто вакцинировался, призываю, если прошло шесть месяцев, идти и получить третью дозу вакцины. Только это позволит снизить заболеваемость, уменьшить распространение инфекции и, что самое важное - сохранить здоровье и жизнь», - считает она.



