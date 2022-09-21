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Регионы с высокой младенческой и материнской смертностью назвали в Минздраве РК
21 Сентября 2022, 14:46

Регионы с высокой младенческой и материнской смертностью назвали в Минздраве РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения, одной из основных причин материнской смертности являются акушерские осложнения, а в 60% случаев не удается спасти недоношенных младенцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным главы Минздрава Ажар Гиният, за шесть месяцев текущего года удалось добиться снижения показателя материнской смертности в 2,4 раза. В то же время, самые высокие показатели материнской смертности отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. В структуре причины - акушерские осложнения составили 70%, соматические заболевания - 30%.

Как сообщила Ажар Гиният, показатель младенческой смертности составил 8,3 на 1000 живорожденных.

«Наиболее высокие показатели младенческой смертности в городе Шымкенте, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. В 60% случаев теряли недоношенных», - сказала Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

Она также проинформировала, что для сохранения здоровья беременных женщин и укрепления здоровья детей увеличен охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением на 2%, он составил 82 %, коэффициент раннего выявления беременности до 10 недель вырос на 11%, достигнув 40 %, что позволило своевременно установить и спрогнозировать возможные осложнения беременности.

Как добавила министр, в целях реализации поручения Главы государства, с 2021 года запущена специальная программа «Аңсаған сәби», предусматривающая ежегодное выделение 7000 квот на ЭКО до 2026 года. За время реализации программы у более 3 тыс. женщин наступила беременность, родилось 2 тыс. 300 долгожданных детей.


Фото: t.me/KZgovernment




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