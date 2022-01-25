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Регионы с самой низкой долей вакцинации населения от КВИ назвала Ажар Гиният

25 Января 2022 09:58
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Регионы с самой низкой долей вакцинации населения от КВИ назвала Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек провакцинировались от КВИ в Казахстане, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня 1-м компонентом привито более 9,7 млн. чел, вторым компонентом привито более 9 млн. человек. Охвачено 80,2% подлежащего взрослого населения или 51 % от численности населения РК первым компонентом и 76,4, и 47,3% вторым компонентом», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава добавила, что в двух регионах страны - Мангистауской и Костанайской областях отмечается охват вакцинацией ниже 60%.

«Охват вакцинацией 1-м компонентом подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer» составил 28,2% подлежащего контингента, 2-м компонентом – 15,1%. При этом следует отметить, что темпы вакцинации выросли с 7 тысяч в ноябре до 30 тысяч вакцинируемых в сутки в январе», - проинформировала Ажар Гиният.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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