Регионы с самой благоприятной экономической ситуацией назвал Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об экономической ситуации в регионах Казахстана рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в шести регионах – Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях, а также в Нур-Султане и Шымкенте», - сказал Асет Иргалиев.

Министр добавил, что по шести показателям наблюдается рост в семи регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В трех регионах зафиксирован рост по пяти показателям.

В Западно-Казахстанской области рост отмечен только по трем показателям.



