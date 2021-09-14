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    12:12, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Регионы с самой благоприятной экономической ситуацией назвал Асет Иргалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об экономической ситуации в регионах Казахстана рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в шести регионах – Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях, а также в Нур-Султане и Шымкенте», - сказал Асет Иргалиев.

    Министр добавил, что по шести показателям наблюдается рост в семи регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

    В трех регионах зафиксирован рост по пяти показателям.

    В Западно-Казахстанской области рост отмечен только по трем показателям.



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